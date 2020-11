San Bartolomeo al Mare, rischio assembramenti. Chiuse le aree gioco

San Bartolomeo al Mare. L’amministrazione comunale ha disposto da oggi, con una ordinanza firmata dal vice Sindaco Sandro Fedozzi, la chiusura delle aree gioco destinate allo svolgimento delle attività ludiche o ricreative all’aperto su tutto il territorio comunale.

“In questo particolare momento – dichiara Fedozzi -, nel quale ci viene chiesto di fare tutto il possibile per non favorire la crescita della curva epidemiologica, abbiamo ritenuto necessario chiudere le aree gioco comunali in quanto possono costituire motivo di assembramento o di comportamenti che possono compromettere la pubblica incolumità. Speriamo di poterle riaprire quanto prima, a significare un ritorno verso la normalità. Chiedo a tutti i cittadini di San Bartolomeo al Mare di fare tutto il possibile per rispettare le raccomandazioni sui comportamenti da tenere in periodo di pandemia”.