Saluzzo-Sanremese, la lista dei giocatori biancoazzurri convocati

Sanremo. Questa mattina si è svolta al Comunale la rifinitura dei biancoazzurri in vista della gara di Saluzzo, in programma domani allo stadio “Amedeo Damiano” alle 14.30. L’incontro sarà a porte chiuse e sarà trasmesso in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook con la telecronaca di Fabrizio Prisco e le riprese di Nico Cosentino.

Dopo una fase di riscaldamento attivo alle spalle della porta (calcio rugby con le mani) e una serie di esercizi agli ordini del preparatore atletico Giusti, la squadra si è concentrata sugli schemi di gioco (fase attiva e passiva e calci piazzati) sotto gli occhi attenti e le direttive dello staff tecnico, in particolare di Alessio Bifini e del suo secondo Roberto Correale. I portieri hanno lavorato come sempre duramente col preparatore Stefano Prato. Al termine dell’allenamento, il tecnico Bifini ha diramato l’elenco dei 22 convocati.

Portieri: Dragone (’02), Gennaro (’02).

Difensori: Pici (’01), Bregliano, Castaldo, Mikhaylovskiy, Scarella (’01), Ponzio (’01), Gerace (’00).

Centrocampisti: Gemignani, Demontis, Fenati, Gagliardi, Doratiotto (’99), Murgia, Sadek (’99), Sturaro, Lodovici (’04).

Attaccanti: Lo Bosco, Diallo, Romano, Pellicanò (’02).

Non convocati: Del Ferro, Fava, Martini e Felici.

La Sanremese partirà nel primo pomeriggio per il Piemonte e andrà in ritiro a Fossano.