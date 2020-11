Riviera Trasporti aderisce allo sciopero nazionale, il 25 novembre autobus fermi per quattro ore nell’Imperiese

Imperia. La segreteria regionale autoferrotranvieri Usb ha aderito allo sciopero nazionale di 4 ore per il giorno mercoledì 25 novembre proclamato dalla segreteria nazionale autoferrotranvieri Usb, per le seguenti motivazioni:

• tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della collettività;

• provvedimenti di prevenzione tardivi ed inadeguati, a fronte della nuova e già attesa diffusione pandemica, in particolare dei servizi scolastici e delle attività lavorative/produttive;

• scarsa propensione ad investire realmente nella prevenzione del rischio di contagio;

• vergognoso ritardo alla corresponsione delle somme dovute alla cassa integrazione in riferimento al lockdown febbraio/marzo 2020;

• emanazione di un “quadro normativo”( Decreti, protocolli di intesa ecc) che definisce delle misure di

prevenzione insufficienti e, spesso, poco chiare rispetto agli obblighi dei datori di lavoro;

• assenza di un sistema di controllo efficace sull’attuazione degli obblighi di legge da parte delle aziende;

• assenza delle deroghe normative necessarie alla distrazione di utilizzo dei veicoli M2 -M3 Classe 2 e 3 ai sensi dei DD.MM. 18 aprile 1977, 14 novembre 1997, 20 giugno 2003 e loro modificazioni ed integrazioni; nonché alla possibilità di riempimento all’80% dei veicoli M 2 -M3 Classe 2 per tutta la lunghezza della linea e non sulla specifica tratta;

• assenza di misure a sostegno dei lavoratori del TPL varate dal Governo; che si è mosso unicamente in favore delle aziende esercenti il Servizio Pubblico Locale prevedendo sia il finanziamento al 100% dei corrispettivi (art. 92 c. 4-bis DL Cura Italia), sia un Fondo di 600 mln per il risarcimento mancati introiti (art. 200 DL Rilancio) ed ulteriori 300 mlii. per il rafforzamento del servizio con acquisto e/o noleggio mezzi; misure completamente disattese che hanno solo sottratto risorse per la garanzia dei livelli occupazionali e salariali agli addetti del settore;

• assenza di una politica atta alla ripubblicizzazione dei servizi essenziali: mai come in questa drammatica fase di pandemia si è evidenziato l’importanza che i servizi pubblici essenziali tornino ad essere gestiti in modo diretto dall’ente pubblico e non da aziende che mirano a pubblicizzare le perdite e privatizzare i profitti;

• assenza di un piano nazionale della mobilità;

• assenza di interventi strutturali che sappiano rispondere alle reali esigenze dei territori nella quantità, qualità e sicurezza del servizio.

Lo sciopero si svolgerà con le seguenti modalità:

Personale viaggiante:

– dalle 11 alle 15.

Impianti Fissi (PRESLDIASSICUPLATI)

– le ultime 4 ore del turno

Saranno interessate tutte le linee gestite della società Riviera Trasporti S.p.A. Saranno garantiti i servizi scolastici prima delle 11 e dopo le 15.