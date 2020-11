Riva Ligure, zona arancione: «Unica soluzione continuare a fare al meglio quello che sappiamo fare»

Riva Ligure. «Resistere è un verbo ormai abusato. Il problema è come. Credo che l’unica soluzione sia continuare a fare bene, anzi sempre meglio, quel che sappiamo fare. Purtroppo non è facile. Anche perché alcune categorie non sono messe nelle condizioni di lavorare».

Commenta così il sindaco Giorgio Giuffra, riferendosi soprattutto alle “categorie” di baristi e ristoratori, la decisione (nell’aria da giorni) del ministero della Salute di mettere la Liguria in “zona arancione”, intermedia tra la “gialla” e la “rossa” nella mappa nazionale dell’applicazione delle misure anti covid.

Il primo cittadino rivese, come è uso fare dall’inizio dell’emergenza coronavirus, si rivolge poi alla sua comunità: «Ormai evidente che questa pandemia chiami in causa tutti noi, non soltanto medici ed infermieri che la affrontano in prima fila. Ed a tutti noi ci impone di dare il massimo, senza deprimerci. Di fare in modo che la prova più dura sia il preludio di giorni più operosi e spensierati».