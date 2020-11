Riva Ligure, in prima linea nella pandemia: encomio solenne per i volontari di protezione civile

Riva Ligure. Il sindaco Giorgio Giuffra ha consegnato, nei giorni scorsi, un encomio solenne ai “Volontari del gruppo Protezione Civile Valle Argentina Armea“. A loro viene riconosciuto dal Comune l’impegno profuso in questi tempi di pandemia.

“Il loro sostegno è stato fondamentale per assicurare alle famiglie duramente colpite dal contagio da COVID 19 – si legge nelle motivazioni del riconoscimento – aiuti materiali come la consegna della spesa, dei farmaci o per recapitare vestiti ed effetti personali ai ricoverati in ospedale”.

“Questi ragazzi – spiega il primo cittadino rivese – nelle tenebre di quei giorni colmi di paura e di sgomento, sono stati un dono luminoso a cui va il più profondo sentimento di gratitudine e riconoscenza da parte della cittadinanza intera”

Prossimo encomio solenne in vista, nelle intenzioni di Giuffra, sarà quello per il “Gruppo Alpini Riva Santo Stefano”.