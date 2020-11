Rinnovo Ccnl Multiservizi, Legacoop Liguria: «Sempre disponibili al confronto per raggiungere l’obiettivo»

Genova. «Ribadiamo ancora una volta la nostra disponibilità al confronto per raggiungere ​l’obiettivo del rinnovo del CCNL Multiservizi». Lo sottolinea​ Legacoop Liguria a fronte dell’annuncio dello sciopero per venerdì proclamato​ da parte dei sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti.

«In questo periodo – sottolinea Mattia Rossi, presidente di Legacoop Liguria – le nostre cooperative soffrono della grave crisi economica generale e, malgrado questo, credono che a difesa del settore e dei propri lavoratori si debbano trovare le condizioni per rinnovare il contratto scaduto da 7 anni, definendo così un aumento salariale congruo e dignitoso.

Da parte nostra non c’è mai stato in questi mesi il “silenzio assordante” o dietrofront evidenziati dai sindacati, ma un continuo appello affinché il rilancio dell’economia passi attraverso l’accordo tra le parti sociali, superando le differenze nel nome di un bene comune, che è quello della salute pubblica e della ripresa del lavoro.

Si è ripresa la trattativa a livello nazionale per trovare l’accordo e chiudere questa vicenda sul rinnovo che da troppi anni è aperta».