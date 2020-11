Rifacimento della segnaletica orizzontale a Sanremo: vie, giorni e orari

Sanremo. In riferimento al rifacimento della segnaletica orizzontale, il Settore Lavori Pubblici informa che i lavori interesseranno:

giovedì 12 e venerdì 13 novembre: via Roma, sottopasso Croce Rossa, frontePalazzo Guidi, innesti vie laterali su via Roma, via Manzoni, via Asquasciati dalle 8 alle 18

dalle 21 del 16 novembre alle 5 del 17 novembre e dalle 21 del 17 novembre alle 5 del 18 novembre: corso Garibaldi, via Ruffini

dalle 21 del 18 novembre alle 5 del 19 novembre, dalle 21 del 19 novembre alle 05 del 20 novembre, dalle 21 del 20 novembre alle 5 del 21 novembre: corso Orazio Raimondo, via Nino Bixio, corso Trento Trieste.