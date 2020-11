Riciclavano il denaro del Lotto, sono tre gli imperiesi finiti nella rete dei carabinieri

Imperia. Tre imperiesi sono finiti nei guai nell’ambito dell’operazione “Scarface” diretta dalla procura di Brescia con il coordinamento della procura nazionale antimafia e condotta dai carabinieri che ha portato all’emissione di 21 provvedimenti di custodia cautelare tra Lombardia, Piemonte e Ligura, e al sequestro di denaro per 25 milioni di euro, di ville, di cui una a Poggi sulle colline di Porto Maurizio e appartamenti anche nel capoluogo.

Si tratta di Francesco Mura e del padre, Mario, entrambi finiti in carcere, quest’ultimo residente a San Bartolomeo al Mare e Alessandro Cissello, 27 anni per il quale è scattato l’obbligo di dimora nell’abitazione di Imperia.

Tutti gli indagati sono ritenuti, a vario titolo, responsabili di “associazione per delinquere” finalizzata al “trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ed emissione di fatture per operazioni inesistenti”, con l’aggravante – per alcuni – di aver tenuto la condotta “al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose”.

I soldi sarebbero il ricavato proveniente da trasmissioni televisive specializzate nella previsione dei numeri del lotto, con l’aggravante di aver agevolato l’attività della ‘Ndrangheta.