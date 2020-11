Ranzo, cade giù dalle scale di casa: in codice rosso al Santa Corona

Ranzo. E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, l’uomo rimasto ferito verso le 19, nel cortile di una casa in borgata Villa. Era caduto dalle scale d’ingresso, per almeno 6 metri.

Chi lo ha visto immobile al suolo non ha potuto raggiungerlo, perché il cancello dell’abitazione era chiuso. Sono così intervenuti, oltre gli operatori del 118, anche i vigili del fuoco. Insieme sono riusciti a soccorrerlo, per poi condurlo in ambulanza al plesso nel savonese. Avrebbe riportato un preoccupante politrauma.