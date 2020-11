Quando vedremo il Tenco 2020 in tv? Vacchino chiede certezze e suggerisce la prima metà di dicembre

Sanremo. Con le aspettative che si stanno creando attorno alla futura edizione televisiva del Premio Tenco 2020, cresce anche l’incertezza sulla data. Ufficialmente si parla dei prossimi mesi, ma già nei prossimi giorni si potrebbe scoprire che la trasmissione potrebbe già essere in onda il prossimo dicembre.

Walter Vacchino, patron del teatro Ariston, dove sul palco oltre al festival della canzone d’autore passa soprattutto quello della canzone italiana, chiede certezze e suggerisce un periodo di programmazione.

«Possibilmente prima del 17 dicembre – dice agli organizzatori Vacchino – per dare continuità poi con la finale di Sanremo Giovani, prevista per quella data in diretta su Rai».

Quelli del Tenco, dal canto loro, hanno le idee chiare sul da farsi ma devono fare i conti con una Rai stravolta dal covid, con dipendenti in malattia e problemi nelll riconversione allo smart working.

«E’ un problema non risolto – spiega il presidente del Club Sergio Staino parlando del fissare una data – aspetto dal direttore della rete una risposta a giorni sulla messa in onda».