Vallecrosia. La vallecrosina Martina Bestagno contribuisce alla vittoria dell’Italia, che ieri ha superato per 69 a 63 la Repubblica Ceca nelle qualificazioni agli Europei del 2021.

La giocatrice professionista Martina Bestagno dell’Umana Reyer ha infatti rappresentato la nazione e la provincia di Imperia in Repubblica Ceca, dove insieme alle sue compagne di squadra, è riuscita a togliere l’imbattibilità alle avversarie e a conquistare punti fondamentali nella corsa alla qualificazione europea.

Foto 2 di 2



La trentenne Bestagno ha dato il massimo durante l’incontro mostrando abilità e carattere: doppio rimbalzo in attacco, canestro e fallo. Libero segnato per il 48-41 in favore delle azzurre.

Repubblica Ceca – Italia 63-69 (19-16, 32-35, 47-50)

Repubblica Ceca: Brezinova, Krejzova, Bartakova, Adamcova, Elhotova, Mircova, Berankova ne, Stoupalova, Matuskova, Holubova ne, Reisingerova, Zaplatova ne. All: Svitek.

Italia: Romeo, Bestagno, Carangelo, Spreafico ne, Zandalasini, Pan, Crippa, Madera ne, Andrè, Cinili, Attura, Penna. All: Lardo.

Arbitri: Alfred Jovovic (Croazia), Elena Chernova (Russia), Mehmet Sahin (Turchia).