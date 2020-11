Promozione, quarta giornata: la partita tra Veloce e Golfo Dianese verrà rigiocata

Diano Marina. In merito alla partita della quarta giornata del girone A del campionato di Promozione tra Veloce e Golfo Dianese, che si era conclusa con vittoria a tavolino per la squadra dianese, la società savonese, visto che non era scesa in campo per la mancanza del numero minimo di giocatori, ha preannunciato un ricorso che è stato accolto dal giudice sportivo.

La partita tra Veloce e Golfo Dianese verrà perciò ripetuta in data da destinarsi.