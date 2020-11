Pieve Di Teco, principio d’incendio alla fabbrica della Munters

Pieve Di Teco. Incendio in fabbrica, verso le 17, nel locale stabilimento di via Eula della Munters Euroemme, il colosso svedese dei condizionatori d’ambiente.

A quanto risulta dalle prime informazioni apprese, sembra che un macchinario per asciugare un particolare tipo di “carta corrugata” utilizzata per pannelli isolanti – una sorta di forno – si sia surriscaldato, per poi iniziare a sprigionare fiamme e fumo.

Il sistema antincendio presente nella struttura avrebbe da subito spento le fiamme, tanto che all’arrivo dei pompieri dal Comando di Imperia la situazione era praticamente sotto controllo. I vigili del fuoco hanno poi bonificato e messo in sicurezza i locali. Nessuno dei presenti al momento del sinistro è rimasto intossicato o ferito.