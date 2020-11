Parcheggi a Ventimiglia, lista civica Scullino sindaco: «Le risorse destinate ai privati potrebbero far comodo alla città»

Ventimiglia. Il direttivo della Lista Civica Scullino sindaco torna sull’argomento gestione diretta dei parcheggi.

«Da ieri – dice Mauro Merlenghi – giriamo per la città e la gente si congratula con noi per il coraggio della proposta. La nostra idea di gestire i parcheggi internamente non è campata in aria, si tratta di un punto del programma a cui pensavamo da tempo».

«Ora la situazione emergenziale – prosegue Panetta – ci ha spinto a velocizzare le cose. Sia i commercianti che i cittadini chiedono insistentemente una gestione “attiva” dei parcheggi, sia perché le risorse destinate ai privati sono tantissime e potrebbero far comodo alla città per rinnovare strade, infrastrutture, scuole».

«I numeri vanno studiati e approfonditi – dice Giuseppe Palmero – ma, siamo convinti che con una gestione interna, senza privati in mezzo, potremmo restituire ai nostri cittadini 1 milione di euro in opere, da qui sino a fine mandato. E se fossero 800mila euro al posto di 1 milione, sarebbe comunque un risultato straordinario! Soprattutto, potremmo gestire in modo “sociale” abbonamenti e parcheggi in favore dei cittadini».

«Siamo sicuri – conclude Maurizio Rea – che nessuno della maggioranza e delle opposizione possa, sensatamente, opporsi a questa nostra proposta».