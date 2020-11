Ospedaletti. Questa mattina si è svolto un incontro ad Ospedaletti tra l’assessore regionale Marco Scajola ed il sindaco Daniele Cimiotti.

Diversi i temi affrontati durante l’incontro, con particolare riguardo agli interventi già finanziati da parte di Regione Liguria, attraverso il Fondo Strategico, azioni per la riqualificazione urbana della cittadina di Ponente.

Foto 3 di 3





«Un incontro utile, nei primi cinque anni di mandato abbiamo seguito diversi interventi, ho voluto incontrare il sindaco Daniele Cimiotti, per fare il punto sullo stato dell’arte di queste pratiche e su altre attualmente in studio. Il confronto costante tra Regione e Comuni è fondamentale per porre in essere azioni concrete per il territorio» – afferma Marco Scajola.