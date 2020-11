Ospedaletti, dipendente comunale positivo al Covid-19

Ospedaletti. Un dipendente comunale di Ospedaletti è risultato positivo al Covid-19, mentre altri due colleghi sono risultati positivi al virus agli esami del sangue e ora dovranno essere sottoposti a tampone per accertare (o meno) la presenza della malattia.

Visti i casi in municipio, il sindaco Daniele Cimiotti ha disposto per tutti i circa cinquanta dipendenti comunali il test antigienico propedeutico al tampone.

E’ inoltre in corso anche il tracciamento dei contatti dei tre impiegati.