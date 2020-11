Ospedaletti, clochard dorme nell’androne del municipio. Il Comune: «La donna ha rifiutato il nostro aiuto»

Ospedaletti. «L’ufficio Servizi Sociali si è adoperato già da settimane per verificare la suddetta situazione. La signora ha avuto un colloquio diretto con l’assistente sociale del Comune al fine di percepire eventuali bisogni o necessità. La signora sta bene e afferma di non avere bisogno di nulla». A dichiararlo, in merito alla notizia della donna clochard che ha scelto di trascorrere le notti nell’androne del palazzo comunale, è il Comune di Ospedaletti.

«Le è stata proposta la collocazione presso una struttura comunitaria che possa darle assistenza, ma rifiuta tale aiuto – aggiunge l’Ente – Il Comune si è altresì attivato contattando il Comune di nascita della signora, al fine di verificare la possibilità di avere un contatto tra parenti o legami familiari e ha fatto ricorso a tutte le misure previste dalla legge in casi analoghi. Non si può operare con alcun atto d’imperio al di fuori della legge. In ogni caso si continuerà a monitorare la situazione al fine di giungere ad una soluzione».