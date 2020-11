Ospedaletti, assembramento davanti a un locale. Intervengono i carabinieri

Ospedaletti. Intervento dei carabinieri intorno alle 21,30 di ieri per un gruppo di persone che, contrariamente da quanto previsto dal Dpcm contenente le misure anti-Covid del premier Conte, si era riunito davanti a un bar in via Matteotti. Il locale ora rischia la sanzione per “assembramento”, avendo violato il decreto governativo: la multa, infatti, non sempre viene elevata al momento dei controlli ma può scattare dopo una valutazione attenta dei fatti, che può determinare anche la chiusura dell’attività per alcuni giorni.

A segnalare la situazione ai carabinieri, è stata la telefonata di un abitante che ha chiamato il 112. Subito dopo l’intervento dei militari dell’Arma il bar ha chiuso, ma non per motivi legati al sopralluogo.