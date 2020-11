Nuovo Dpcm, giovedì in Liguria provvedimenti da zona “gialla” in attesa di scegliere la fascia di rischio

Genova. «Ho appena parlato con il Ministro della Salute Roberto Speranza, domani ci confronteremo sul posizionamento della Regione Liguria rispetto alle fasce di rischio del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Pertanto, le misure aggiuntive di contenimento al Covid nel nostro territorio, entreranno in vigore nella giornata di venerdì. Entreranno invece in vigore da domani le normative riguardanti tutto il territorio nazionale, primo tra tutti il divieto di circolazione tra le ore 22 e le 5».

Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti in merito ai provvedimenti che entreranno in vigore da domani, con il nuovo Dpcm del premier Giuseppe Conte. Non è ancora chiaro se la Liguria sarà inserita nella fascia arancione o rossa, o se la stretta maggiore si concentrerà su Genova, dove i casi di Covid-19 sono la maggioranza rispetto a tutto il territorio regionale.

Domani, dunque, bar e ristoranti potranno restare aperti come previsto nelle zone “gialle”, mentre venerdì verranno adottati ulteriori provvedimenti.