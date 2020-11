Nuovo consiglio direttivo per l’Ordine Tsrm Psrp di Genova, Imperia e Savona

Imperia. Antonio Cerchiaro è il presidente del nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine TSRM PSRP di Genova, Imperia e Savona.

Cerchiaro, tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM), già presidente dell’Ordine dal 2018, è stato riconfermato per guidare il nuovo consiglio fino al 2024.

La carica di vice presidente va alla fisioterapista Anna Maria Dell’Eva, mentre quella di tesoriere è stata assegnata al tecnico sanitario di radiologia medica Marco Antonio Ciccone e Paola Gavoglio, igienista dentale, è stata designata come segretario. A completare la nuova squadra vi sono altri 9 professionisti: Luana Piccoli, Francesco Famà, Simona Tani, Mauro Boetto, Iuri Dotta, Roberta Zanetti, Pasquale Cosentino, Federica Pignone e Giuseppe Tucci.

Una nuova governance, con una rappresentanza ampia e plurale, espressione di tutte le aree professionali afferenti all’Ordine TSRM PSTRP. Il Consiglio neoeletto è espressione dei 5374 iscritti, appartenenti a 19 professioni sanitarie. Con l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo si conclude l’ultimo atto dell’iter introdotto dalla legge 3/2018.

«Il nuovo consiglio direttivo ha una grande sfida davanti a sé, affermare una identità professionale chiara e affidabile, strumento di garanzia per i cittadini e le istituzioni» – a dichiararlo è il presidente neo eletto Cerchiaro.

«Il nuovo consiglio direttivo – rimarca il Presidente – lavorerà per favorire la cooperazione tra le varie professioni dell’Ordine. Per questo siamo già a lavoro per affrontare le esigenze degli iscritti e i bisogni dei cittadini. Lavoreremo al fianco delle istituzioni per migliorare la salute del nostro territorio e non faremo certo mancare la nostra presenza ai tavoli tecnici».

Oltre al rinnovo del Consiglio direttivo, si è insediato anche il nuovo collegio dei revisori, di cui fanno parte gli eletti Federico Petrilli area prevenzione e i tecnici di radiologia medica Maddalena Fois e Carmelo Boncore, che vigileranno sui conti dell’Ordine per i prossimi 4 anni.