Nuovo campo in erba sintetica, l’Unione Sportiva Camporosso ringrazia il presidente Demme

Camporosso. A breve il campo di via Kennedy avrà un manto erboso sintetico. L’Unione Sportiva Camporosso ringrazia il presidente Ernesto Demme sui social: «Sono stati molti i sacrifici in questi anni per rendere il Centro Sportivo idoneo a tutti.

Neanche il Covid lo ha fermato e si è preso la responsabilità di investire ancora per l’ultimo tassello: il campo a 11 in erba sintetica di ultima generazione».

«Il presente è duro ma il futuro è tutta dalla sua parte. Complimenti e grazie per quello che stai facendo» – conclude la società.

(Foto da pagina Facebook di Unione Sportiva Camporosso)