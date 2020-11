Nuova personale del pittore Aldo Mapelli in mostra a Sanremo

Sanremo. Nuova personale, e con nuovi quadri, all’Hotel Nazionale di Sanremo del pittore bergamasco, ma con studio da un anno a questa parte a Taggia, Aldo Mapelli.

Accesso libero a tutti (orario 9-18) salvo disposizioni Covid: in questo caso l’esposizione sarà a beneficio dei soli clienti dell’albergo.

Aldo Mapelli è un artista capace di cimentarsi nei ritratti, nel figurativo e nel surrealismo. E proprio tutti questi generi sono ben rappresentati nella mostra. Di grande interesse le opere che propongono figure i cui contorni sembrano dipanarsi oppure fondersi fra loro.

«Il dipinto che trovo più interessante – dice Mapelli – è quello dei vecchietti che si trovano soli e ogni giorno fanno sempre le solite cose per non perdersi. Il titolo è ‘Consuetudine’». La mostra è promossa dall’associazione culturale “I Colori della Gioa” e si protrarrà fino al 31 dicembre.

L’artista è nato a Mapello, in provincia di Bergamo, 63 anni fa. È spesso in provincia d’Imperia. Aldo Mapelli ha esposto in tutta Italia e all’estero, soprattutto in Francia e Belgio.

(Nella foto uno dei quadri esposti: “Consuetudine”)