Non c’è tempo per il trasferimento in ospedale, bimbo nasce in casa a Sanremo

Sanremo. Intorno alle 7,30 di oggi, in via Giusti a Sanremo, una donna italiana di 25 anni ha dato alla luce un bambino all’interno della propria abitazione aiutata dal marito e dal personale del 118, che ha guidato al telefono i neo-genitori durante il parto. Mamma e neonato stanno bene.

Quando sul posto sono arrivati il personale sanitario a bordo dell’automedica e l’equipaggio di Ponente Emergenza, il bimbo era già in braccio alla mamma. A quel punto non c’è stato altro da fare che accompagnare la donna e il suo bambino in ospedale a Imperia per un controllo.