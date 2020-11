A comiso

Musiche del compositore di Taggia Marco Reghezza al concerto per il centenario della nascita di Gesualdo Bufalino

Per l'occasione ha messo in musica le liriche: "A se stesso", "Malincuore, il giorno del santo", "Versi scritti in treno", "Parole lontane"

