Mentone. Il ristorante ‘La Belle Escale’, posizionato in Quai Bonaparte n° 25 a Mentone in Francia, rimane aperto per piatti d’asporto e consegne a domicilio sette giorni su sette durante il periodo di lockdown.

Per gli amanti del buon cibo saranno a disposizione piatti del giorno fatti in casa e piatti speciali su ordinazione, oltre a gustose e variegate pizze e pinse.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0646721231 o visitare la pagina Facebook La Belle Escale.