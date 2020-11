Mamma e bimba di 5 anni travolte da scooter ad Arma di Taggia

Taggia. Una donna e la propria figlioletta di cinque anni sono state travolte da uno scooter condotto da un 22enne in via Piano ad Arma di Taggia. E’ successo poco prima delle 17,30. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118.

Sia lo scooterista che la mamma e la bambina sono stati trasportati in ospedale in codice giallo per sospette contusioni e fratture. Mentre il giovane è stato accompagnato al punto di primo intervento dell’ospedale di Bordighera, le altre due ferite sono state portate al pronto soccorso di Imperia. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.