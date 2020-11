Maltempo, Toti: «Seguiamo con preoccupazione la situazione nel Nuorese, Liguria vicina alla Sardegna»

Genova. «Seguiamo con preoccupazione l’evolversi della situazione nel Nuorese, colpita da una violenta alluvione che purtroppo ha già causato vittime. Una preghiera per loro, per i dispersi e per tutti i volontari della Protezione civile, i vigili del fuoco e i soccorritori che stanno lavorando senza sosta per aiutare i cittadini.

La Liguria è vicina alla Sardegna e siamo pronti ad intervenire con la nostra Protezione civile in aiuto e in supporto dei nostri amici sardi». Così dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.