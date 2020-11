Maltempo, aggiornamenti sulla viabilità a Limone

Limone. Nuove modifiche in merito alla viabilità sulla Strada Statale 20. A partire da domani, martedì 3 novembre, e per tutta la durata del cantiere Anas (circa 10-15 giorni lavorativi, salvo maltempo e imprevisti) lungo il tratto della SS 20 compreso tra via Divisione Alpina Cuneense e il “Borgo Fantino” sarà vietato il transito a tutti i veicoli e ai pedoni dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal lunedì al sabato incluso.

La domenica sarà consentito esclusivamente il transito ai veicoli muniti di autorizzazione rilasciata dalla Polizia Locale di Limone Piemonte ai residenti e a chi abbia necessità di realizzare lavori urgenti improrogabili. A questo proposito, si chiarisce che le autorizzazioni rilasciate ai residenti con scadenza 01/11/2020 sono da ritenersi automaticamente prorogate.

I pedoni potranno oltrepassare l’area di cantiere transitando nella strada fronteggiante il condominio Rivalta, per raggiungere così l’area del distributore di carburante.

Il bus navetta effettuerà le corse previste fermando un veicolo a valle dei lavori e, dopo il tratto a piedi, ripartendo per monte con un altro autobus posizionato all’altezza del distributore.

Stante le condizioni dell’area del cantiere, sconnessa e non asfaltata, si sconsiglia il transito se non per motivi urgenti ed improrogabili.