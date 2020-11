Lutto a Ventimiglia, è morto Paolo Ferraro: commerciante di frutta e verdura al mercato coperto

Ventimiglia. E’ cordoglio a Ventimiglia per l’improvvisa morte di Paolo Ferraro, conosciutissimo commerciante di frutta e verdura del mercato coperto della città di confine. Ferraro aveva 65 anni e si è spento nell’ospedale di Pietra Ligure dove era stato trasportato in seguito a un malore che lo ha colto sul lavoro.

Lascia la moglie Angela, il figlio Domenico, la nuora Enrica, la nipote Chiara, la sorella Caterina e tutti i parenti e gli amici che gli hanno voluto bene.

La notizia della morte di Ferraro ha suscitato grande commozione tra i ventimigliesi. A ricordare il commerciante è il cugino Franco Marino: «Ciao Paolo…non ci sono parole,per me non eri solo un cugino,ma quasi un fratello!Sei stato un punto di riferimento in questi lunghi 40 anni di fratellanza; non posso dimenticare quando io ero poco più che ragazzino e mi impartivi lezioni di moto con il tuo vespino rosso giù in Calalabria, la tua gentilezza il tuo sorriso e la tua disponibilità ogni qual volta ti chiamavo…e tanti bei ricordi indelebili, non vederti più passare ogni giorno dal mio negozio per gustare una tazzina di caffè e fare due chiacchere mi farà male…hai lasciato un bel segno dentro di me indimenticabile, non voglio dirti addio perché non me ne faccio una ragione…ma soltanto ciao.Ti voglio bene!».

I funerali avranno luogo oggi, mercoledì 11 novembre, alle 11 nella Chiesa Parrocchiale di Cristo Re a Nervia.

[Foto tratta dal profilo Facebook di Franco Marino]