Luoghi del cuore Fai, Linea Cuneo-Ventimiglia-Nizza a un passo dalla vittoria

Ventimiglia. Dopo aver recuperato oltre 3 mila voti, ora ne mancano solo 300 per far sì che la storica linea Cuneo-Nizza-Ventimiglia, conosciuta come “ferrovia delle meraviglie” per la sua bellezza tanto da essere inserita nel 2016 dalla rivista tedesca Hörzu tra le dieci linee ferroviarie più belle del mondo, raggiunga il primo posto nella classifica dei luoghi del cuore Fai.

Con 19.373 voti al momento la linea ferroviaria si attesta dunque al secondo posto, ma dopo gli ultimi eventi alluvionali del 2 e 3 ottobre che hanno colpito la val Roja, distruggendo in molteplici punti strade e ponti, ora questa via appare non solo come un bene da tutelare per la sua importanza storica, ma anche da utilizzare per togliere dall’isolamento paesi e per far rifiorire l’economia della valle.

É possibile votare al seguente link: https://www.fondoambiente.it/luoghi/cuneo-ventimiglia-nizza-la-ferrovia-delle-meraviglie?ldc&fbclid=IwAR0KQgIUbmWXMmGexP0Bvc3b-B2nH41ojHZ3CW7aQN1GPFuAxONuY8P0qCU