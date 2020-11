Luoghi del Cuore Fai, la Ferrovia delle Meraviglie Cuneo-Ventimiglia-Nizza è al primo posto della classifica nazionale

Imperia. Il decimo Censimento dei Luoghi del Cuore organizzato dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, sta per giungere alla conclusione del suo cammino: si possono votare i propri luoghi amati fino al 15 dicembre. La delegazione e il gruppo FAI Giovani di Imperia hanno il piacere di ricordare i Luoghi del Cuore della nostra provincia che sono stati maggiormente votati, a partire da quello che si trova attualmente al primo posto della classifica nazionale.

Si tratta della Ferrovia delle Meraviglie Cuneo – Ventimiglia – Nizza, che ha ottenuto finora più di ventitremila voti. La ferrovia è un bene che il nostro territorio non può permettersi di perdere; le disastrose vicende meteorologiche dello scorso 2 ottobre hanno dimostrato quanto questa linea, da alcuni non molti anni fa definita “un ramo secco”, sia invece “verdissima” e indispensabile alla vita sociale ed economica delle popolazioni dei territori italiani e francesi che essa attraversa. La sua corsa nel censimento continua a essere sostenuta con grande impegno dai comitati e dai cittadini dei due versanti delle Alpi Liguri attraversati dalla ferrovia, il Ponente ligure e il Cuneese.

Scorrendo la classifica nazionale troviamo poi, con quasi duemila voti ottenuti fino a oggi, il Tempio Valdese di Bordighera; a ridosso dei milletrecento voti corrono le Rovine della chiesa di San Nicolò a Bajardo e la Chiesa di Sant’Andrea di Moltedo a Imperia; minor quantità di voti hanno finora ottenuto il Sentiero degli Alpini nelle montagne di Pigna (purtroppo ormai inagibile), l’Ecovillaggio di Torri Superiore a Ventimiglia, il Borgo rurale di Cenova a Rezzo.

La Capodelegazione FAI di Imperia, Carmen Lanteri dice: «Siamo orgogliosi che la Ferrovia della valle Roya abbia raggiunto il primo posto della classifica nazionale, ma siamo consapevoli che per mantenere la posizione bisogna ancora fare un ultimo sforzo, invitiamo dunque tutti i cittadini della nostra provincia, che non lo abbiano ancora fatto, a sostenerla con il proprio voto. Il voto in questo particolare momento acquista un significato speciale che trascende i valori storici, culturali, paesaggistici, della ferrovia che rappresenta una fondamentale via di collegamento della Liguria di Ponente con il Piemonte».

Votare e far votare il più possibile i propri “Luoghi del Cuore” è utile per tre motivi:

-) dopo l’annuncio dei risultati finali, a fronte della presentazione di un progetto concreto verranno assegnati rispettivamente 50.000, 40.000 e 30.000 euro ai primi 3 luoghi classificati e 20.000 euro al bene al primo posto delle classifiche speciali “Italia sopra i 600 metri” e “Luoghi storici della salute”; inoltre al luogo più votato via web sarà destinato un video, storytelling o promozionale, curato dal FAI;

-) tutti i proprietari – pubblici o non profit – e i portatori di interesse dei luoghi che al termine del censimento avranno ricevuto almeno 2.000 voti potranno accedere al Bando per la selezione degli interventi e presentare alla Fondazione una richiesta di restauro, valorizzazione o istruttoria di cui verrà poi valutata l’idoneità a ricevere i fondi resi disponibili da Intesa Sanpaolo nell’ambito del progetto. Il numero di voti è uno degli otto parametri di valutazione e maggiore è la loro quantità più alto è il punteggio in palio;

-) in molti casi la visibilità ottenuta dai luoghi più votati può portare alla nascita di collaborazioni virtuose tra istituzioni e associazioni del territorio e stimolare lo stanziamento di ulteriori contributi. Il censimento del FAI è un importante strumento di impegno civile a favore dei beni culturali e paesaggistici italiani, i cui risultati sono tangibili. La partecipazione all’iniziativa permette infatti di cambiare in positivo il presente di alcuni dei luoghi votati, gioielli spesso poco conosciuti e bisognosi di tutela e restauri, e di garantire loro un futuro.

Si ricorda ancora che si può votare sia online registrandosi a myFAI in modo semplice e veloce sul sito www.iluoghidelcuore.it, sia firmando i moduli cartacei approntati dai vari comitati locali. Si possono votare online tutti i Luoghi presenti nella classifica nazionale e si può anche proporne di nuovi.