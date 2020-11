Luoghi del Cuore Fai, fino al 15 dicembre si può votare il Tempio Valdese di Bordighera

Bordighera. E’ quasi giunto il termine del censimento FAI (Fondo Ambiente Italiano) 2020, a cui sta partecipando il Tempio Valdese di Bordighera, che si concluderà il 15 dicembre. Ed entro questa data si può fare il possibile per raccogliere ulteriori voti online oppure firme nella modalità cartacea.

«La recente classifica nazionale ci ha collocato al 137° posto (su oltre 3.000 concorrenti), al primo posto nella provincia di Imperia e all’ottavo nella regione Liguria e questo tempo sarà dedicato a migliorare la nostra posizione» – fa sapere Valdesi del Ponente ligure.

«Perché partecipiamo? Perché il FAI ci aiuta a valorizzare questo tempio, a farlo conoscere e a ricercare fondi per affrontare i lavori straordinari per poterlo riaprire prossimamente. Potremo infatti partecipare al Bando per ottenere un fondo messo a disposizione da Intesa San Paolo tramite il FAI.

Desideriamo qui ringraziare quanti ci hanno aiutato nella raccolta e invitiamo altre persone a farlo, possono partecipare anche i minorenni e gli stranieri, nelle due modalità previste dal FAI:

online accedendo direttamente alla pagina per votare https://fondoambiente.it/luoghi/tempio-valdese-bordighera?ldc

Su modulo cartaceo che potrete scannerizzare e inviare a vanda.malan@icloud.com» – spiegano.

Il Modulo raccolta firme