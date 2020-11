Luoghi del cuore del Fai, a Ventimiglia al via la raccolta voti per sostenere la Ferrovia delle Meraviglie

Ventimiglia. Mancano ormai pochi giorni alla chiusura delle votazioni per “Vota i tuoi luoghi del cuore” promosso dal FAI, Fondo Ambiente Italiano. Quest’anno la linea Cuneo-Ventimiglia: la ferrovia delle meraviglie si trova in pole position, attualmente al primo posto con oltre 31.000 voti, ma le votazioni sono ancora aperte e si rischia di scendere di posizione per cui invitiamo tutti coloro che lo desiderano a votare.

Votare è semplice, si può andare sul sito del FAI I Luoghi del Cuore e con un semplice clic si vota, oppure,

per chi lo desidera, sabato 28 dalle 10 alle 12 si può votare sul cartaceo recandosi in via Mazzini 12, a Ventimiglia presso la sede della Cumpagnia dei Ventemigliusi, un socio FAI sarà ben lieto di accogliere il voto prezioso di tutti per promuovere e valorizzare una linea ferroviaria, un gioiello unico per i suoi aspetti ingegneristici, per i luoghi meravigliosi che attraversa e, oggi ancor più preziosa quale via di comunicazione vitale fra la Liguria e il Piemonte, fra il Mare e i monti innevati.

«Rinnoviamo quindi l’invito a votare anche sabato 28 novembre in via Mazzini 12, piano terra a Ventimiglia dalle 10 alle 12» – dice il dottor Sergio Pallanca.