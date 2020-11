Luminarie troppo care a Imperia l’assessore Gandolfo a Savioli: «Abbiamo una idea diversa di solidarietà»

Imperia. «Evidentemente abbiamo un concetto diverso di solidarietà. A chi è in difficoltà economica ci pensa e bene il settore Servizi sociali, noi dobbiamo occuparci di chi il lavoro ce l’ha ancora ma che a causa della crisi potrebbe perderlo, facendo di tutto perché ciò non avvenga, anche mettendo le luminarie per rendere il Natale più piacevole e accattivante».

Con queste parole l’assessore all’Arredo urbano Laura Gandolfo ha replicato al consigliere di “Progetto Imperia” Alessandro Savioli che nell’ambito del “question time” preliminare alla seduta domenicale di consiglio comunale che si sta svolgendo in streaming ha chiesto di conoscere l’entità della spesa suggerendo se non fosse stato meglio dirottare le risorse verso chi si trova in difficoltà economiche.

La Gandolfo ha confermato che l’importo pagato dal comune ammonta a 65mila euro.