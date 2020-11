Lucinasco. Per la rubrica “Paesi e Paesaggi”, l’inviato di Striscia la Notizia Davide Rampello si è recato a Lucinasco, nell’alta valle Impero, per raccontare la storia di Cristina Armato e del marito Adriano Blengini, che ha definito «beni culturali viventi».

Contadina e artigiana da cinque generazioni, Cristina, insieme al marito, si occupa di otto ettari di terra e tremila piante d’olivo dalle quali ricava olio, olive in salamoia e altri prodotti di eccellenza. Una grande vetrina per il piccolo borgo, quella andata in onda venerdì 20 novembre, nella quale Rampello ha mostrato alcuni tesori di Lucinasco, paese dell’olio, come la duecentesca chiesa di Santo Stefano e il santuario della Maddalena, immerso in un bosco di querce e castagni.

«Venite a Lucinasco – ha concluso l’inviato – Non come turisti, ma come ospiti».