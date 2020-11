Liguria in zona arancione, Aifo di Confartigianato: «Consentito lo svolgimento dell’attività di raccolta olive e di molitura»

Genova. L’Aifo, Associazione Italiana Frantoiani Oleari di Confartigianato, comunica che, anche con l’entrata in della Liguria in zona arancione, rimane consentito lo svolgimento dell’attività di raccolta olive e di molitura presso i frantoi anche se fuori dal proprio comune di residenza.

Come esplicitato dalla stessa Regione Liguria la pratica olivicola non è a rischio contagio. Negli spostamenti al di fuori del proprio comune sarà però necessario munirsi di autocertificazione, indicando la motivazione ed il relativo percorso e orario.

I 70 frantoi della provincia di Imperia e Savona che operano tutti in sicurezza garantendo l’applicazione dei disciplinari e il distanziamento sociale, ricordano ai clienti che le disposizioni sanitarie per l’emergenza epidemiologica SARS-CoV-2 vietano severamente di accedere ai locali della trasformazione.

La campagna olearia 2020, a seguito dell’ottima fioritura e di una buona allegagione, presenta frutti sani e pieni e per questo cerchiamo di rimanere comunque ottimisti nonostante il nuovo lockdown.

«Speriamo con l’impegno di tutti di tornare presto alla normalità e che gli enormi sforzi economici, che stiamo facendo come categoria nonostante l’incertezza del momento per ritirare e pagare puntualmente il prodotto degli agricoltori, si traducano in risultati economici anche per le nostre aziende» – dice Aifo.