Liguria da “gialla” ad “arancione”, Confcommercio «Governo disorganizzato»

Sanremo. «E’ la dimostrazione che il Governo è disorganizzato», è questo il commento a caldo di Andrea Di Baldassarre, presidente della locale Confcommercio.

Poche ore fa, come era nell’aria, la Liguria è stata dichiarata “zona arancione”, da mercoledì prossimo per quindici giorni almeno, prima era “zona gialla”. Dall’undici di novembre, tra le altre limitazioni bar e ristoranti resteranno chiusi, con la sola concessione del take away o della consegna a domicilio.

«Si distruggono delle aziende, non è un problema di regole, quanto di chiarezza – spiega l’imprenditore – c’è molta rabbia tra tanti commercianti, non tanto per il lockdown, quanto per l’incertezza che regna e su come il Governo non si stia dimostrando affidabile. Non basta il decreto ristori, ci voglio investimenti strutturali più importanti»