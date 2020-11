Imperia. In occasione della Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia diverse città della provincia di Imperia si illuminano di blu.

Per quanto riguarda la nostra provincia l’appuntamento è stato vivamente sollecitato dal Comitato Unicef Imperia presieduto dal dottor Salvatore Di Giovanni, dalla Past-President Colomba Tirari e dal rappresentante volontario Raffaele Regina.

La data specifica del 20 novembre 2020 ha avuto un prolungamento d’azione per tutto il trascorso week-end all’insegna della solidarietà internazionale per celebrare il 31° anniversario dei diritti dei bambini di tutto il mondo.

Per celebrare la “31ma Giornata mondiale dell’infanzia” dall’approvazione da parte delle Nazioni Unite della “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” l’Unicef ha infatti invitato tutti i Comuni d’Italia ad illuminare di blu un monumento simbolico o un edificio rappresentativo della propria città, per ricordare l’importanza di promuovere e tutelare i diritti di ogni bambino, bambina e adolescente.

L’evento italiano è parte dell’omonima campagna globale promossa dall’Unicef in tutto il “Pianeta Terra” dove nella serata del 20 novembre si “sono accesi” monumenti ed edifici celebri, dal sito archeologico di Petra in Giordania, al Taj Mahal in India, al Ponte sul Bosforo a Istanbul, passando da Roma fino ad arrivare alla nostra provincia.

«Positiva è stata la nostra Provincia con l’ottimale partecipazione di diverse città presenti all’appuntamento, conferendo le seguenti attestazioni di merito ed immagini:

con il colore blu sul Palazzo del Municipio, si ringrazia calorosamente il sindaco Caviglia Maurizio per la partecipazione alle giornate dedicate all’infanzia. Castellaro con il laser blu che illumina il Palazzo Comunale e le sue bandiere. Instancabile difensore e sostenitore della giornata ha partecipato tutta la Giunta Comunale con a capo il sindaco Galatà Giuseppe, il vice sindaco Arnaldi Mattia, l’assessore Secondo Gianmarco ed il consigliere Natta Claudio.

con la luce blu direzionata su tre location Chiesa di San Giovanni, Fontana dei Delfini, Fontana del Piccadilly e con la Bandiera Unicef in bella vista sul balcone del Municipio. Raffaele Regina in qualità di rappresentante Unicef della “Città delle Rose” rivolge ringraziamenti al sindaco Daniele Cimiotti, all’assessore Giacomo De Vai ed alla responsabile dell’Ufficio Politiche Sociali Liana Delle Monache. Un ringraziamento particolare al signor Renzo Cimiotti (…Sostenitore Unicef…) che ha fattivamente e positivamente collaborato per la buona riuscita dell’evento solidale. Pietrabruna con il blu acceso alla volta della Torre di avvistamento sita in zona Ciappai. La giornata di solidarietà ha avuto un meritato successo grazie a tutta la squadra amministrativa comunale con a capo il sindaco Massimo Rosso ed i suoi collaboratori Gaia Giordano (vice sindaco) Alfredo Ruà (assessore) e consiglieri Giacomo Fossati, Marco Repetto, Nora De Lorenzis, Gabriele Banaudo e Pierbattista Belotti.

La cosa più importante è che i bambini di tutto il mondo, quelli italiani e quelli che vivono qui sul nostro territorio ringraziano gli adulti e le istituzioni» – fa sapere l’Unicef Imperia.

In occasione della Giornata mondiale dell’Infanzia, si è svolto in video conferenza l’incontro del “Consiglio regionale” con i rappresentanti dei “Consigli comunali dei ragazzi” della Liguria.

Per la nostra Provincia hanno partecipato la Past-President Unicef Colomba Tirari ed i Consigli Comunali Ragazzi di Imperia e Badalucco. La riunione è stata coordinata dal presidente dell’Assemblea legislativa Gianmarco Medusei con la presenza di Giacomo Guerrera (presidente emerito dell’Unicef nazionale) Ilaria Cavo (assessore alla Scuola e alle Politiche giovanili) Simona Ferro (assessore alla Tutela dell’Infanzia) Franco Cirio (presidente regionale Unicef).

L’emergenza sanitaria non ha fermato i molti progetti dei Consigli comunali dei ragazzi e delle singole scuole ricordando il proprio impegno per la raccolta differenziata, gli interventi compiuti per pulire le spiagge dalla plastica, il recupero di spazi verdi, conoscere meglio l’educazione civica e la cittadinanza attiva, le iniziative per praticare sport collettivi.