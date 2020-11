La vallecrosina Veronica Russo di Fratelli d’Italia siederà sui banchi del Consiglio regionale della Liguria

Vallecrosia. Veronica Russo di Fratelli d’Italia siederà sui banchi del Consiglio Regionale della

Liguria. La vallecrosina è stata anche la terza più eletta del partito ligure.

«Sono veramente felice del risultato e dell’obbiettivo raggiunto – dichiara Veronica Russo – è una grande opportunità e un grande risultato anche per la città di Vallecrosia che nella sua storia politica sia di destra che di sinistra non ha mai avuto un consigliere regionale.

Questo obiettivo è stato raggiunto grazie ad un grande lavoro organizzato in squadra, composta da amici, amministratori, imprenditori, commercianti, professionisti, simpatizzanti che mi hanno dato la loro fiducia e mi hanno supportato in questo percorso, credendo alla mia persona per essere rappresentati e per portare la voce della nostra città e del nostro territorio in Regione Liguria.

Intendo ringraziare proprio tutti, ma in particolare intendo dire grazie a Fabio Perri, non solo per aver proposto il mio nome quale possibile candidata, ma soprattutto perché in un solo mese di campagna elettorale ha saputo gestire situazioni, tempi e persone svolgendo la funzione di regista e insieme raggiungendo la vittoria. Vittoria che gli dedico congiuntamente alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e che è stata il mio supporto sempre.

Il mio ringraziamento particolare inoltre va a Gianni Berrino, che grazie al rapporto di estrema fiducia creatosi in questi anni, ha dato le dimissioni da consigliere regionale per fare un altro mandato di assessore, dandomi la possibilità di ricoprire questa carica, con lui lavoreremo a stretto contatto e in piena sinergia di intenti così come lo farò con i colleghi di Fratelli d’Italia anche di Genova e La Spezia, per portare questa Liguria sempre più in alto.

Naturalmente il mio impegno sarà totalitario in quelli che saranno i miei compiti e le mie competenze, come più volte sostenuto e promesso durante la campagna elettorale il mio lavoro sarà alle dipendenze di tutti i liguri ma in particolare sarà dedito alla provincia di Imperia e ancor più al nostro ponente ligure. Sono consapevole della grande responsabilità e del grande impegno che mi assumerò, ma grazie alla mia giovane età, non priva di esperienza politica fatta sul campo a fianco di Fabio Perri dove per ben 2 tornate elettorali comunali di Vallecrosia sono stata la più votata della città e per 5 anni ho potuto comprendere il funzionamento della macchina burocratica, sono convinta e pronta di poter affrontare questo mio impegno e ruolo regionale.

Sarò a disposizione di tutti sia dei cittadini sia degli Amministratoti e dei Sindaci. In un periodo storico particolare come quello che stiamo attraversando la sinergia con le amministrazioni locali deve essere sempre più forte per poter insieme lavorare sulle diverse pratiche da portare a compimento e poter risolvere le problematiche».

Conclude Russo: «In campagna elettorale ho scelto come slogan la frase “una donna al servizio del territorio” oggi con l’ufficialità confermo il mio pensiero sostenendo che il mio lavoro verrà effettuato sul territorio a diretto contatto con cittadini e amministratori».