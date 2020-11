Imperia. Poste Italiane radica sempre di più la propria presenza sul territorio a servizio dei cittadini, espandendo la propria rete Kipoint, i centri multi servizi dedicati soprattutto alle piccole imprese e ai liberi professionisti.

Quella di Imperia è una delle 97 sedi del territorio nazionale che fa parte della nuova rete logistica di prossimità Punto Poste, il network dedicato agli acquisti online e non solo.

Foto 2 di 2



I Kipoint offrono diversi servizi: il corriere espresso nazionale e internazionale, l’invio delle raccomandate, l’imballaggio e il confezionamento complementare alle spedizioni nazionali e internazionali, logistica e warehousing, ricariche telefoniche e pagamento utenze/bollettini e vendita di prodotti di cartoleria e per ufficio. Tredici di questi punti sono posizionati presso grandi stazioni, dove è offerto anche il servizio di deposito, porteraggio e il transfer del bagaglio.

I tratti distintivi della rete Kipoint derivano dal fatto di essere decentralizzata, dinamica e in grado di offrire un prodotto tailor made, su misura del cliente. La sede Kipoint di Imperia, in via Andrea Doria 42, si va ad aggiungere agli 89 Uffici Postali, ai 5 Centri di Distribuzione e al Locker presente in Corso Matuzia 88, a Sanremo, presso Total ERG, con l’obiettivo di rafforzare la rete capillare dell’Azienda a sostegno del territorio per contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese, nel segno della vicinanza ai cittadini.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito https://www.kipoint.it/.