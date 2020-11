Jannik Sinner vince il Sofia Open, entra nella storia e ringrazia il Piatti Tennis Center di Bordighera dove si allena

Bordighera. Si allena al Piatti Tennis Center da tempo Jannik Sinner, il tennista 19enne che, dopo la vittoria di ieri sera nel Sofia Open, è diventato il più giovane italiano a vincere un torneo Atp. Il giovane altoatesino ha alzato in aria la coppa dopo aver battuto il canadese Vasek Pospisil 6-4, 3-6, 7-6.

Grazie a questo successo, che mancava in Italia dal 1968, Sinner si piazza al 37esimo posto nel ranking mondiale. In delle dichiarazioni rilasciate all’Ansa Jannik ringrazia i suo team di allenatori del centro tennistico bordigotto che, a loro volta, scrivono sulla loro pagina Facebook: «The first time is always special. La prima volta non si scorda. Words can’t describe how proud we are of you… Forzaaaaaaa Jannik, this is only the beginning but for the moment you made history»