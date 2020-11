Interessi moratori, Banca Farmafactoring Spa fa causa al Comune di Ventimiglia

Ventimiglia. L’avvocato Francesco Lopez del foro di Imperia rappresenterà il Comune di Ventimiglia nel procedimento promosso davanti al Tribunale di Imperia da Banca Farmafactoring Spa (Bff) che ha citato l’Ente per recuperare un presunto credito di 10.973,43 euro che il Comune le dovrebbe a titolo di interessi moratori.

Stando a quanto si apprende, Banca Farmafactoring ha acquistato dei crediti da società che forniscono energia elettrica al Comune di Ventimiglia, crediti per i quali ora chiede interessi moratori per presunti ritardi (trenta giorni dopo l’arrivo delle fatture) di pagamenti avvenuti negli anni dal 2015 al 2018. Il giudice ha nominato una consulenza tecnica di ufficio per quantificare l’ammontare degli interessi moratori.

Da parte sua il Comune ha invece nominato il commercialista e capo staff del Comune di Ventimiglia, Marco Prestileo, come consulente tecnico di parte in quanto in possesso dei requisiti. Per la sua consulenza, però, ma non percepirà alcun compenso (come era già successo con altra consulenza d’ufficio nella pratica della Calcestruzzi Valle Roja). Il suo compito sarà quello di tentare di ridurre gli importi dovuti.