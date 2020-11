Intensificati i controlli anticovid dei vigili a Imperia: per ora nessuna sanzione

Imperia. Negli ultimi 3 giorni il comando della polizia municipale del capoluogo ha intensificato i controlli anticovid in piazze e vie, luoghi di potenziali assembramenti quali i mercati.

«Ciò è stato possibile – dice il sindaco Claudio Scajola – grazie alle assunzioni dei 7 agenti che abbiamo potuto fare a seguito della nostra richiesta avanzata dopo l’emersione di casi positivi nel comando. Anticipare la chiusure di piazze e vie alle 21? Direi che alla luce delle risultanze in città non abbiamo questi problemi, abbiamo riscontrato correttezza anche nei locali». Sono saliti, infatti, a 7 i casi di agenti positivi al comando di via Spontone.

«L’attività è stata finalizzata alla sensibilizzazione della popolazione al rispetto delle norme concernenti in particolare l’utilizzo delle mascherine –precisa l’assessore alla polizia municipale Antonio Gagliano – nei prossimi giorni attiveremo una pattuglia anche nelle ore notturne, fino all’una di notte per controllare l’effettivo rispetto del coprifuoco».