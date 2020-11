San Lorenzo al Mare/Santo Stefano al Mare. Questa mattina l’assessore regionale Marco Scajola ha incontrato il sindaco di San Lorenzo al Mare, Paolo Tornatore, per fare il punto sulle opere in itinere e su iniziative future.

Successivamente si è recato a Santo Stefano al Mare per il primo incontro ufficiale con il neosindaco Marcello Pallini e l’amministrazione comunale. Durante la riunione sono state poste le basi per pianificare un lavoro congiunto tra Comune e Regione, finalizzato alla valorizzazione della cittadina ligure.

«Gli incontri sul territorio sono fondamentali per lavorare in sinergia con le amministrazioni locali – afferma l’assessore regionale Marco Scajola, che prosegue – Un confronto costante consente di pianificare azioni concrete ed efficaci per il territorio. Entrambi i Sindaci mi hanno esposto alcuni progetti che valuteremo di realizzare in collaborazione tra Enti».

Il Sindaco di San Lorenzo al Mare Paolo Tornatore afferma: «Ringrazio la Regione, in particolare l’assessore Marco Scajola per l’impegno dimostrato nel voler terminare i lavori in corso d’opera e programmarne di nuovi».

«Ringrazio l’assessore Marco Scajola per la disponibilità, ci siamo confrontati su alcuni aspetti relativi all’emergenza che stiamo affrontando e abbiamo iniziato ad esporre alcuni progetti di valorizzazione di Santo Stefano al Mare, che speriamo di poter realizzare in collaborazione con la Regione», conclude il sindaco Marcello Pallini.