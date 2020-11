Incidente in moto a Cesio, conducente ferito al Santa Corona in elicottero

Cesio. Un motociclista è rimasto ferito cadendo dalla propria moto mentre si trovava in pista in località Colle San Bartolomeo, a Cesio. E’ successo nel primo pomeriggio. L’uomo è stato stabilizzato sul posto e trasportato in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Per i soccorsi, la centrale operativa del 118 aveva allertato anche il soccorso alpino.