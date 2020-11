Imperia. In occasione del 21 novembre ricorrenza della Virgo Fidelis patrona dell’Arma dei carabinieri e nel 79° anniversario della battaglia di Culqualber alla clinica Sant’Anna si celebra l’evento con ospite Antonio Giannone, 87 anni, carabiniere in congedo e il suo collega Andrea Di Pietrantonio attuale direttore ed ex maresciallo della Arma.