Imperia, videoconferenza con l’economista Cottarelli per gli studenti del “Ruffini”

Imperia. Grande appuntamento il 16 novembre prossimo per gli studenti dell’Istituto Ruffini e per quanti vorranno collegarsi in diretta streaming, sul canale Youtube del Ruffini. Sarà infatti la giornata in cui verrà recuperata la videoconferenza dell’economista dottor Cottarelli, docente all’Università Bocconi di Milano, figura che ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali, che saprà senz’altro offrire un’interessante esperienza ai ragazzi dell’Istituto.

La giornata, prevista lo scorso 2 novembre quando l’allerta meteo tenne chiuse le scuole, sarà certamente spunto di discussione sull’attuale delicata situazione economica mondiale e occasione di riflessioni di più ampio respiro. Grandi temi ed una presenza prestigiosa che arricchirà l’esperienza didattica degli studenti che seguiranno una piccola parte in presenza, e per il resto dalle loro abitazioni l’intervento di Cottarelli.

Una giornata dedicata all’economia, materia trasversale alle diverse anime dei corsi dell’Istituto Tecnico di Imperia, che vedrà la tavola rotonda organizzata grazie anche alla collaborazione di 5 insegnanti di economia e diritto del Ruffini.

A guidare gli interventi dei ragazzi e a portare avanti la discussione su temi odierni ed importanti per la formazione degli studenti i professori Monica Calzamiglia, Francesco Drago, Giuseppe Musso, Nicla Tallone e Enrico Zelioli.

Si spazierà su alcune delle tematiche più attuali, legate alla crisi economica causata dal Covid-19, ma si solleciteranno anche considerazioni, da parte dell’economista, su diversi temi: dalle politiche europee alla troppa burocrazia del nostro paese. Un approccio diverso e sicuramente accattivante per avvicinare gli studenti al mondo reale e all’economia.