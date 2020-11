Imperia, video incontro col professor Cottarelli per gli studenti delle classi quarte e quinte del “Ruffini”

Imperia. Mattinata di didattica straordinaria questa mattina per gli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto Ruffini. Si è svolto infatti il video incontro col professor Cottarelli ha riposto alle domande di una decina di alunni e alunne delle classi quinte rientrati a scuola per l’occasione.

Un’occasione per fare una scuola, potremmo dire contemporanea e del momento, a trattare di temi economici di primo ordine e di stringente attualità. Numerose le questioni affrontate: dai Recovery Founds al Mes, dalle politiche economiche per combattere la crisi Covid, alla politica europea.

Una videoconferenza davvero interessante, con il preside ingegnere Ronco a fare da moderatore e gli insegnanti di Economia e Diritto, che in una fase preparatoria hanno condiviso con gli allievi le tematiche da sottoporre durante gli interventi in video call.

Una mattinata in cui la rappresentanza di 10 studenti si è ritrovata con gli insegnanti. Gli occhi ridenti, la voglia di ricominciare tutti insieme, i saluti a distanza con gli insegnanti incontrati per le scale o nell’atrio. Tutti distanziati e rigorosamente con la mascherina, ma con la speranza che in tempi brevi si possa tornare a scuola. La volontà di non arrendersi e la voglia di riprendere le lezioni in presenza a fare da comune denominatore. Una conferma dell’atmosfera di “Didattica viva” e concreta che si percepisce da sempre nei corridoi del Ruffini.

Un ospite importante che ha promesso con i saluti finali di venire a trovare in presenza le classi e i ragazzi ed un momento davvero costruttivo che ha messo insieme il lavoro di tante anime dell’Istituto che a breve si aprirà, all’inizio online e poi, con appuntamenti mirati e programmati, in presenza, ai genitori dei ragazzi di terza media che vorranno scoprire la realtà di un istituto tecnico all’avanguardia.