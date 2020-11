Imperia. Un uomo anziano è stata rinvenuto cadavere nel primo pomeriggio di oggi nel suo appartamento in un condominio sull’Argine destro. Per entrare nell’alloggio si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco con l’ausilio dell’autoscala allertati da un vicino di casa che non vedeva, né sentiva nessuno nell’abitazione attigua ormai da qualche giorno.

Sul posto anche un equipaggio della Croce Rossa del capoluogo, il cui intervento si è rivelato, purtroppo inutile. Presenti anche una volante della polizia di stato e una pattuglia di vigili urbani del capoluogo.

Foto 3 di 3





Si attende l’arrivo del medico legale.