Imperia, raccolta differenziata: nuovo calendario per le utenze non domestiche

Imperia. L’Amministrazione comunale di Imperia, in accordo con le ditte De Vizia e Urbaser che gestiscono il servizio di igiene urbana dal luglio 2020, sta riorganizzando i servizi di raccolta differenziata e dei rifiuti sul territorio comunale.

Dal mese di novembre 2020, le utenze non domestiche (negozi, ristoranti, studi professionali, ecc.) avranno un nuovo calendario di raccolta. Il calendario sarà di due tipi: il calendario A per chi si trova a Levante del fiume Impero, il calendario B per la zona a Ponente del fiume Impero.

Il nuovo servizio per le utenze non domestiche prevede sempre la raccolta differenziata porta a porta di tutte le frazioni merceologiche (carta, cartone, vetro, plastica e metalli, organico e rifiuto residuo).

Cambieranno solo i giorni di esposizione per alcuni materiali e in particolare saranno razionalizzati i passaggi del servizio per la raccolta del rifiuto organico presso le utenze che non producono o vendono cibo.